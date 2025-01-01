Navy CIS: L.A.
Folge 7: Neue Gesichter
41 Min.Ab 12
Auf den Treppenstufen eines Regierungsgebäudes wird ein Mitarbeiter von einem als Polizist verkleideten Mann erschossen. Die Spur führt das Team in eine Schönheitsklinik. Sie finden den Chef der Klinik tot vor. Im Zuge der Ermittlungen kommen sie dahinter, dass sich vier Terroristen, die auf der Fahndungsliste der USA stehen, das Gesicht operieren ließen, um nicht wiedererkannt zu werden. Die Ermittler machen sich auf die Suche und spüren das Versteck der Terroristen auf ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
