Navy CIS: L.A.
Folge 17: Zwei Kugeln
42 Min.Ab 12
Deeks platzt in einem Supermarkt in einen Raubüberfall und wird angeschossen. Das Team versucht mit Hochdruck, die Täter zu ermitteln. Schnell stellt sich heraus, dass Deeks nicht zufällig zum Opfer wurde. Er wurde überwacht und war scheinbar die Zielperson der Täter. Aber dann kommen die Ermittler dahinter, dass er nur der Köder war, um das restliche Team angreifbar zu machen. Callen scheint in eine Falle getappt zu sein, doch auch er ist nicht das wahre Ziel des Angriffs ...
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
