Navy CIS: L.A.
Folge 5: Neun Stunden
41 Min.Ab 12
Amanda, die Tochter von Commander Rehme, wird entführt. Sam nimmt diesen Fall außerordentlich persönlich, da ihm dasselbe bei einem Einsatz in Serbien widerfahren ist. Er macht es sich zur Aufgabe, Amanda lebend wiederzufinden. Die Vorgehensweise des Täters spricht für Lucas Maragos, der wegen dreier Fälle, in denen Mädchen entführt, lebendig begraben und qualvoll erstickt sind, verurteilt wurde. Deeks gegenüber, der ihn im Gefängnis aufsucht, spielt er jedoch den Unschuldigen.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
