Navy CIS: New Orleans
Folge 24: Ein Toter räumt auf
42 Min.Ab 16
Es kommt zur entscheidenden Konfrontation zwischen Pride und Mr. Stone, Hamiltons rechter Hand. Pride will endlich wissen, was Hamilton wirklich beabsichtigt. Dann kommt es zum Kampf, und Stone stürzt in die Tiefe und stirbt. An der Leiche werden DNA-Spuren von Pride gefunden, weshalb es immer enger für ihn wird - denn nur sein Team weiß, dass er die Explosion in der Bar überlebt hat ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
