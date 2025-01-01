Navy CIS: New Orleans
Folge 11: Die Sanduhr des Lebens
42 Min.Ab 12
Das Team will weiterhin um jeden Preis den Fall um Apollyon und den Mord an Cassius aufklären. Der tätowierte Barcode an Amelias Leiche führt die Ermittler zu Fotos von vier Agenten, die für Apollyon gearbeitet haben. Einer von ihnen ist Avery Walker, der bereits wegen Mord im Gefängnis sitzt. Kann Walker den entscheidenden Hinweis liefern? Kurz darauf werden die anderen drei abgebildeten Agenten umgebracht ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren