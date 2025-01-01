Navy CIS: New Orleans
Folge 16: Zelko
40 Min.Ab 16
Hannahs alter Kollege Liam verschwindet plötzlich spurlos. Schon bald wird klar, dass er von dem gefährlichen Waffenhändler Victor Zelko, dessen Familie bei einem Einsatz im Jemen ums Leben kam, entführt wurde. Dieser schmiedet nun kaltblütige Rachepläne und erhofft sich dafür nützliche Informationen von seiner Geisel. Während Hannah versucht, sich und ihre Familie in Sicherheit zu bringen, führen die Ermittlungen das NCIS-Team auf eine interessante Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren