Navy CIS: New Orleans
Folge 2: Der Glückstag
42 Min.Ab 16
Während es Pride nach acht Wochen allmählich besser geht, bekommt das NCIS-Team eine neue Vorgesetzte: die scheinbar perfekte Hannah Khoury. Als zwei CIA-Verwaltungsangestellte in New Orleans ermordet werden, kann die neue Chefin zeigen, was in ihr steckt. Doch diese Feuerprobe ist gar nicht so einfach ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
