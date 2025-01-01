Navy CIS: New Orleans
Folge 19: Der Clan
41 Min.Ab 12
Während einer Wohltätigkeitsgala der vermögenden Familie Prescott kommt es zu einem tragischen Vorfall: Der jüngste Sohn der Familie, Lieutenant Wyatt, stürzt die Treppe hinunter und stirbt. Während der laufenden Ermittlungen versucht die Anwältin der Familie, Lisa Butler, das NCIS-Team hartnäckig davon zu überzeugen, dass es sich um einen Unfall handelt. Doch die Indizien am Tatort sprechen eine andere Sprache ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren