Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Der Clan

"CBS Serien"Staffel 5Folge 19
Der Clan

Der ClanJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 19: Der Clan

41 Min.Ab 12

Während einer Wohltätigkeitsgala der vermögenden Familie Prescott kommt es zu einem tragischen Vorfall: Der jüngste Sohn der Familie, Lieutenant Wyatt, stürzt die Treppe hinunter und stirbt. Während der laufenden Ermittlungen versucht die Anwältin der Familie, Lisa Butler, das NCIS-Team hartnäckig davon zu überzeugen, dass es sich um einen Unfall handelt. Doch die Indizien am Tatort sprechen eine andere Sprache ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen