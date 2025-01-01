Navy CIS: New Orleans
Folge 13: Virus X
39 Min.Ab 12
In einem Forschungslabor werden fünf Wissenschaftler erschossen. Von der sechsten Laborantin, einer Mikrobiologin der Navy, fehlt jede Spur. Außerdem sind die Sicherheitsschränke aufgebrochen und entleert worden. Bei den weiteren Ermittlungen stellt sich heraus, dass die untergetauchte Navy-Biologin Ella Ford einen höchst gefährlichen Erreger aus dem Labor entwendet hat. Kann das Team die Flüchtige mitsamt der biologischen Atombombe rechtzeitig aufspüren?
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
