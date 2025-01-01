Navy CIS: New Orleans
Folge 18: Die Valor Brigade
40 Min.Ab 12
Als Pattons Freund Nick Taylor erschossen wird, stürzt sich das NCIS-Team sofort in die Ermittlungen. Patton, der Zeuge des Mordes war, steht weiterhin unter Schock. Dann stellt sich heraus, dass in der Beinprothese des Toten eine hochmoderne Wanze implantiert ist. Da Nick Mitglied der Veteranengruppe "Valor Brigade" war, gelten diese als Hauptverdächtige. War der ehemalige Navy Seal ein Spion oder wurde er unwissentlich zur Datenspionage missbraucht?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren