Als Pattons Freund Nick Taylor erschossen wird, stürzt sich das NCIS-Team sofort in die Ermittlungen. Patton, der Zeuge des Mordes war, steht weiterhin unter Schock. Dann stellt sich heraus, dass in der Beinprothese des Toten eine hochmoderne Wanze implantiert ist. Da Nick Mitglied der Veteranengruppe "Valor Brigade" war, gelten diese als Hauptverdächtige. War der ehemalige Navy Seal ein Spion oder wurde er unwissentlich zur Datenspionage missbraucht?

