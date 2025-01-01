Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 5Folge 5
Folge 5: Bruder Jimmy

42 Min.Ab 12

Vier Mitglieder der rechtsorientierten Gang True Guard werden ermordet. Kurioserweise wird am Tatort ein Container gefunden, in welchem sich Kinderspielsachen von Pride befinden. Dieser vermutet daraufhin, dass sein Vater Cassius etwas mit dem Verbrechen zu tun hat. Seine Theorie scheint sich zu bestätigen, als herauskommt, dass Cassius den Nationalisten Schutzgeld schuldet ...

