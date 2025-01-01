Navy CIS: New Orleans
Folge 12: Desperate Navy Wives
40 Min.Ab 12
Nelson Deets, ein Reservist der Navy, wird während eines Banküberfalls erschossen. Eine gesicherte DNA-Spur führt das Team bereits nach kurzer Zeit zu dem mehrfach vorbestraften John Manning sowie dessen Ex-Freundin Ashley Curtis. Diese wohnt mit ihrer Familie in einem wohlhabenden Vorort von New Orleans, jedoch weiß hier niemand etwas von ihrer kriminellen Vergangenheit. Doch ist sie tatsächlich in den Raubüberfall verwickelt?
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
