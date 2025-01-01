Navy CIS: New Orleans
Folge 6: Die Warnung der Tauben
40 Min.Ab 16
Prides Assistentin Ginny wird von einem Unbekannten entführt, ihr gelingt jedoch die Flucht und sie kann das Team sogar zu dem Haus des Entführers bringen. Dort angekommen, stoßen sie auf die Leiche des bis dato Hauptverdächtigen Ed Lightell, dem sämtliche Organe entfernt wurden. An den Wänden befinden sich zudem Voodoo-ähnliche Zeichnungen. Wieso musste Lightell sterben? Und hat derselbe Täter auch Ginny entführt?
Navy CIS: New Orleans
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
16
Copyrights:© CBS International Television
