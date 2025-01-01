Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 5Folge 15
Folge 15: Kaninchen aus dem Hut

42 Min.Ab 12

Als das Team nach einem verschwundenen Navy-Officer und dessen Bruder fahndet, stoßen sie auf die Firma Jax Inc, die Konstruktionen zur Verstärkung von Staudämmen herstellt. In letzter Zeit verschwanden gleich mehrere Mitarbeiter des Unternehmens spurlos. Dann werden auf dem Grundstück vier vergrabene Leichen gefunden, darunter der vermisste Navy-Officer ... Haben es die Konkurrenten der Branche auf die erfolgreiche Unternehmerin abgesehen?

