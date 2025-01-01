Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 5Folge 14
Folge 14: Der Mord-Index

41 Min.Ab 12

Als der Journalist Oliver Crane ein Live-Video im Internet überträgt, bei dem er sich mit einer mutmaßlichen Zeugin einer Mordserie trifft, werden beide erschossen. Wenig später stellt sich allerdings heraus, dass Crane seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Er weiht Pride und das Team in seine Ermittlungen zu der Mordserie ein, hinter welcher er Polizisten vermutet. Dann taucht online ein Mord-Index auf, in dem alle Opfer gelistet sind. Steckt hinter der Todesstatistik auch der Täter?

