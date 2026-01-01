Navy CIS: New Orleans
Folge 20: Jackpot
42 Min.Ab 12
Als der Lottogewinner Tyron Gibson ermordet aufgefunden wird, gerät die junge Hackerin Wendy Cotts schnell unter Verdacht. Sie war auch die letzte Person, mit welcher das Opfer gesehen wurde. Eigentlich scheint der Fall gelöst zu sein, doch dann taucht Wendys Vater Elvis Bertrand auf, der von der Unschuld seiner Tochter überzeugt ist ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren