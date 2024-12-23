On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 10: Verwirrende Signale
49 Min.Folge vom 23.12.2024Ab 12
Am 27. September 2004 entdeckt ein Autofahrer in San Francisco eine Leiche am Straßenrand. Die junge Frau wurde brutal verprügelt und anschließend ermordet. Die Polizei kann das Opfer zunächst nicht identifizieren, doch der verzweifelte Hilferuf einer Mutter gibt schließlich Aufklärung - bei der Toten handelt es sich um die 17-jährige Maxina Danner. Mithilfe der Handydaten des Teenagers versuchen die Beamten, ihren Mörder so schnell wie möglich zu finden.
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC