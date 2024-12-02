Zum Inhalt springenBarrierefrei
Spuren eines Mörders

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 4vom 02.12.2024
Folge 4: Spuren eines Mörders

48 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12

Am 26. Februar 2014 wird die Leiche der 18-jährigen Briana Rabon in einem Waldgebiet in South Carolina gefunden. Die junge Frau wurde vergewaltigt und stranguliert. Die Beamten versuchen, die letzten Stunden ihres Lebens nachzustellen, um mögliche Hinweise auf den Täter zu finden.

