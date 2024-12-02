On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 4: Spuren eines Mörders
48 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12
Am 26. Februar 2014 wird die Leiche der 18-jährigen Briana Rabon in einem Waldgebiet in South Carolina gefunden. Die junge Frau wurde vergewaltigt und stranguliert. Die Beamten versuchen, die letzten Stunden ihres Lebens nachzustellen, um mögliche Hinweise auf den Täter zu finden.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC