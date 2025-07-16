Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Reise ohne Wiederkehr

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 20vom 16.07.2025
Folge 20: Reise ohne Wiederkehr

49 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12

Im April 1990 befindet sich die 24-jährige Jaime Bowie auf dem Rückweg von Phoenix, Arizona, doch die junge Frau kommt nie in Los Angeles an. Einen Monat nach ihrem Verschwinden wird ihre Leiche in der Nähe der Autobahn gefunden. Doch es gibt keinerlei Hinweise auf ihren Mörder. Die Beamten machen sich auf die Suche nach Jaimes gestohlenem Auto und werden zwei Jahre später fündig ...

SAT.1 GOLD
