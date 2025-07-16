On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 20: Reise ohne Wiederkehr
49 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12
Im April 1990 befindet sich die 24-jährige Jaime Bowie auf dem Rückweg von Phoenix, Arizona, doch die junge Frau kommt nie in Los Angeles an. Einen Monat nach ihrem Verschwinden wird ihre Leiche in der Nähe der Autobahn gefunden. Doch es gibt keinerlei Hinweise auf ihren Mörder. Die Beamten machen sich auf die Suche nach Jaimes gestohlenem Auto und werden zwei Jahre später fündig ...
On the Case - Unter Mordverdacht
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC