Ein tödliches Angebot

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 8vom 16.12.2024
Folge 8: Ein tödliches Angebot

48 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 12

Am 15. Juli 1986 findet ein Angler in Sacramento eine leblose Frau in einem Wassergraben. Das Opfer wurde vergewaltigt und stranguliert. Die Polizei versucht, die Identität der Toten herauszufinden und stößt auf die Vermisstenanzeige der 19-jährigen Stephanie Brown. Das verlassene Auto der Bankangestellten wird am Straßenrand einer Autobahnabfahrt entdeckt. Auf den möglichen Mörder gibt es zunächst keinerlei Hinweise - bis es einen Monat später zu einer ähnlichen Tat kommt ...

SAT.1 GOLD
