On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 12: Ein Klingeln an der Tür
49 Min.Folge vom 18.06.2025Ab 12
Am 11. Januar 1988 findet der 18-jährige Stephen Burns seine kleine Schwester ermordet im Haus der Familie vor. Dem 16-jährigen Mädchen wurde mehrmals ins Gesicht geschossen. Die Polizei verfolgt Theresas Spuren am Tag ihres Todes und stößt auf eine kuriose Geschichte: Theresas Freund Sean gibt an, dass er mit ihr telefoniert hat, als es an der Tür der Burns geklingelt hat. Hat das Mädchen ihren Mörder selbst ins Haus gelassen?
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC