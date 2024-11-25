Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Der Abschiedsbrief

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 2vom 25.11.2024
Der Abschiedsbrief

On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 2: Der Abschiedsbrief

48 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12

Am 12. März 1974 findet ein Elektriker die Leiche der 21-jährigen Barbara Gene Rocky im Big Cottonwood Canyon. Die junge Frau wurde durch mehrere Schüsse in den Rücken getötet, neben ihrem Körper wird ein Abschiedsbrief gefunden. Die Ermittler versuchen vergeblich, den Fall aufzuklären, doch erst im Jahr 2005 liefern DNA-Spuren den entscheidenden Hinweis ...

