On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 5: Der letzte Tanz
48 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12
Am 27. Oktober 1996 wird eine nackte Frauenleiche neben einer Kirche in Lubbock, Texas, gefunden. Bei dem Opfer handelt es sich um die 45-jährige Eva Garcia, die brutal verprügelt, vergewaltigt und stranguliert wurde. Am Tatort werden zahlreiche Blutspuren und persönliche Gegenstände der Toten gefunden, doch die Polizei kann keinen Täter identifizieren. Erst Jahre später wird der Fall durch eine DNA-Probe wieder aufgerollt.
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC