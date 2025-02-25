Zum Inhalt springenBarrierefrei
On the Case - Unter Mordverdacht

Der Rattenfänger

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 14vom 25.02.2025
Der Rattenfänger

Folge 14: Der Rattenfänger

48 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 16

Am 15. Mai 1985 wartet Danelle Traxler darauf, dass ihre Tochter Rima aus der Schule nach Hause kommt. Besorgt macht sie sich auf den Weg und sucht nach der Achtjährigen, doch von dem Mädchen fehlt jede Spur. Die Polizei sucht in der ganzen Gemeinde nach Hinweisen, doch Danelle bleibt verschwunden. Erst zehn Jahre später liefert ein weiterer Fall neue Informationen ...

