Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
On the Case - Unter Mordverdacht

Eine tödliche Entscheidung

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 17vom 02.07.2025
Eine tödliche Entscheidung

Eine tödliche EntscheidungJetzt kostenlos streamen

On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 17: Eine tödliche Entscheidung

48 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12

Am 23. Juli 1982 wird Stefanie Watson als vermisst gemeldet. Von der jungen Frau fehlt jede Spur, doch die Polizei kann zunächst kein Verbrechen feststellen. Als der Wagen der 27-Jährigen entdeckt wird, steht schnell fest, dass sie vermutlich nicht mehr am Leben ist - denn im Innenraum stoßen die Beamten auf eine riesige Blutlache und Fingernägel der Vermissten. Erst drei Jahrzehnte später gibt es einen Durchbruch in dem Fall ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

On the Case - Unter Mordverdacht
SAT.1 GOLD
On the Case - Unter Mordverdacht

On the Case - Unter Mordverdacht

Alle 2 Staffeln und Folgen