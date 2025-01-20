Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 7 Folge 19 vom 20.01.2025
Folge vom 20.01.2025 Ab 12

Am 24. Juli 2014 geht die 14-jährige April Millsap mit ihrem Hund spazieren und kehrt nie wieder nach Hause zurück. Die Polizei findet die Leiche der Teenagerin einige Stunden später. Laut Zeugenaussagen wurde das Mädchen mit einem unbekannten Motorradfahrer gesehen, doch ansonsten gibt es keine Hinweise auf den Mörder. Erst als die Ermittler das vermisste Handy der Toten lokalisieren, nimmt der Fall an Fahrt auf.

