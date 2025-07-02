Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 16vom 02.07.2025
48 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12

Im Juli 1996 verschwindet Kristi O'Pry spurlos von ihrem Wohnort in Shreveport, Louisiana. Ihre Mutter und die beiden Schwestern sehen sich im Haus der jungen Mutter um und stellen fest, dass sie alles zurückgelassen hat - sogar ihre dreijährige Tochter. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, doch jahrelang gibt es keinerlei Hinweise auf den Verbleib der Vermissten.

