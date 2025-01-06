On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 15: Trügerischer Schein
49 Min.Folge vom 06.01.2025Ab 12
Drei Tage vor Weihnachten finden die Beamten in Hawthorne, Kalifornien, einen schaurigen Tatort vor: Alina Casteleiro und ihre Freundin Nicole Paquette wurden brutal erstochen, ein Kollege der beiden befindet sich mit im Haus und weist schwere Stichwunden auf. Der Überlebende wird ins Krankenhaus gebracht und gibt der Polizei eine Beschreibung des Täters. Erzählt er die Wahrheit oder ist er selbst für das grausame Verbrechen verantwortlich?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC