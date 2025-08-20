On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 32: Ein Gesicht ohne Namen
48 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12
Am 21. August 2004 findet ein Mann in Denver, Colorado, die Leiche der 27-jährigen Gina Gruenwald in einer Gasse neben seiner Wohnung. Die Frau wurde durch eine Stichwunde am Hals ermordet und weist eine Bisswunde am Handgelenk auf. Die Ermittler können daraus die DNA eines Mannes entnehmen, doch es gibt keine Übereinstimmung für die Spuren in den Datenbanken der Polizei. Erst Jahre später sorgt eine Verhaftung in Kalifornien für Aufklärung ...
On the Case - Unter Mordverdacht
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC