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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Post von Patsy Cline

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 10vom 24.07.2026
Post von Patsy Cline

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 10: Post von Patsy Cline

40 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12

Ein Kunde bringt eine Kamera in den Laden, mit der angeblich die ersten Filmaufnahmen von Elvis Presley gemacht wurden. Rick und Corey prüfen, ob das außergewöhnliche Stück echt ist und ob sich ein Kauf lohnt. Danach versucht Chum, mehr über ein rätselhaftes Fossil herauszufinden. Handelt es sich tatsächlich um ein Dinosaurier-Ei?

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