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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Inventar-Intervention

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 26vom 05.08.2026
Inventar-Intervention

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 26: Inventar-Intervention

40 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Als Corey und Chum zu einem Grillabend in Ricks Haus eingeladen werden, fragen sie sich, ob er möglicherweise ein Hoarder ist. Während Rick ihnen sein "Museum" zeigt, unternehmen sie eine Reise in die Vergangenheit und besichtigen einige der größten Funde des Pfandhauses, wie einen Volkswagen Karmann Ghia, Kunstwerke aus "Wo die wilden Kerle wohnen" und ein paar klassische Flipperautomaten.

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