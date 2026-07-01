Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 25: Feuer frei!
40 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
Rick, Corey und Chum arbeiten mit dem Waffenexperten Alex Cramner zusammen, um einen explosiven Rückblick auf einige der erfolgreichsten Geschäfte zu werfen, die sie jemals gemacht haben - sowohl im Pfandhaus als auch auf dem Schießplatz. Sie erinnern sich an Transaktionen mit Pistolen, Kanonen, Musketen, Flammenwerfern und sogar einem Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg.
Weitere Folgen in Staffel 25
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC