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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kriegsrelikte und Heldengeschichten

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 7vom 23.07.2026
Kriegsrelikte und Heldengeschichten

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 7: Kriegsrelikte und Heldengeschichten

40 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12

Rick, Corey, Chum und der Old Man beschäftigen sich mit einigen außergewöhnlichen Sammlerstücken aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Zunächst machen sie einen Ausflug in die Wüste, wo sie ein restauriertes Militärfahrzeug testen und dessen Funktionen vorführen. Anschließend werden verschiedene Erinnerungsstücke berühmter Militärführer in den Laden gebracht und geprüft.

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