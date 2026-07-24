Heidi Klums Minnie-Maus-OhrenJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 9: Heidi Klums Minnie-Maus-Ohren
40 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Eine der beliebtesten Sängerinnen der 80er-Jahre, Taylor Dayne, präsentiert Rick einige Erinnerungsstücke aus ihrer Karriere. Chum hofft hingegen, dass die Macht mit ihm ist, als ein Verkäufer einen Darth-Vader-Nussknacker in den Laden bringt.
Weitere Folgen in Staffel 25
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC