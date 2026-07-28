Chumlee wird zum KünstlerJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 14: Chumlee wird zum Künstler
40 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Chum begutachtet eine Lithografie von Salvador Dalí mit dem Motiv von Pablo Picasso. Anschließend testen Rick und Chum einen geladenen Revolver aus dem American Civil War. Werden sie sich mit dem Verkäufer einigen, oder bleiben die Fronten verhärtet? Später besucht Corey die Dunkle Seite der Macht, als ein Modell des Death Star auf dem Verkaufstresen landet.
Weitere Folgen in Staffel 25
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC