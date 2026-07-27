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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Keine Suppe für Sie!

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 11vom 27.07.2026
Keine Suppe für Sie!

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 11: Keine Suppe für Sie!

40 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Ein Verkäufer kommt mit einer Kochjacke in den Laden, die von dem Schauspieler signiert wurde, der in der Kult-TV-Serie "Seinfeld" spielte. Danach versucht Corey, einen guten Deal für eine Lithografie von Salvador Dalí abzuschließen, die aus einer Zusammenarbeit mit Walt Disney stammt.

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