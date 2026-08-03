Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 22: Dinner mit dem Champ
39 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12
Chum wirft einen Blick auf ein Julia Child-Kochbuch, während Rick versucht, mit einer Vintage-Skateboard-Sammlung zu beeindrucken. Später versucht Corey, ein Trikot von Steph Curry zu erwerben. Abschließend verhandelt Rick um einen Boxsack, der von einem preisgekrönten Schauspieler signiert wurde.
Weitere Folgen in Staffel 25
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC