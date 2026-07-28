Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 13: In Comiclaune
40 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12
Als ein Verkäufer ein Drucker-Probeplakat zum Film "E.T. - Der Außerirdische" in den Laden bringt, ruft Chum seinen hauseigenen Experten um Rat an. Danach nehmen Rick und Corey ein Gewehr aus dem American Civil War mit auf den Schießstand, und Rick untersucht einen Diamanten in Form eines Hundes.
Weitere Folgen in Staffel 25
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC