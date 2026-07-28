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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

In Comiclaune

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 13vom 28.07.2026
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 13: In Comiclaune

40 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 12

Als ein Verkäufer ein Drucker-Probeplakat zum Film "E.T. - Der Außerirdische" in den Laden bringt, ruft Chum seinen hauseigenen Experten um Rat an. Danach nehmen Rick und Corey ein Gewehr aus dem American Civil War mit auf den Schießstand, und Rick untersucht einen Diamanten in Form eines Hundes.

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