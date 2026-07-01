Affenkult & Agenten-ToolsJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 17: Affenkult & Agenten-Tools
39 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Chum zeigt großes Interesse, als ein Verkäufer Vintage-Spielzeug aus der Film-Reihe "Planet der Affen" mitbringt. Dann testen Rick und Corey die Vintage-Arcade-Spiele "Motorama" und "Jet Pilot". Schließlich versucht Rick, einen guten Deal zu schließen, als ein Verkäufer mit einem Paar Stiefel ankommt, die Country-Superstar Shania Twain getragen hat.
Weitere Folgen in Staffel 25
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC