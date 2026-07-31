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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Die Geisteruhr

Kabel Eins DokuStaffel 25Folge 20vom 31.07.2026
Die Geisteruhr

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 20: Die Geisteruhr

39 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

Rick prüft eine große Menge Münzen aus Kentucky - aber ist alles, was glänzt, auch wertvoll? Oder wird Rick getäuscht? Chum begrüßt einen Kunden, der eine magische Uhr mitbringt, und Corey begutachtet ein Plakat aus dem kultigen Kinderfilm "Die Goonies".

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