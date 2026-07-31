Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 20: Die Geisteruhr
39 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Rick prüft eine große Menge Münzen aus Kentucky - aber ist alles, was glänzt, auch wertvoll? Oder wird Rick getäuscht? Chum begrüßt einen Kunden, der eine magische Uhr mitbringt, und Corey begutachtet ein Plakat aus dem kultigen Kinderfilm "Die Goonies".
Weitere Folgen in Staffel 25
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC