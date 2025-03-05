Designer Gottfried: "Ich lasse Kilos verschwinden!"Jetzt kostenlos streamen
Petra plaudert
Folge 1: Designer Gottfried: "Ich lasse Kilos verschwinden!"
11 Min.Folge vom 05.03.2025
Mit Stoffen zaubert er Kilos weg: der oberösterreichische Haute-Couture-Designer Gottfried. Über seinen Aussetzer bei Schauspiel-Star Meryl Streep, seinen größten Mode-Fauxpas und die "Must-haves" für jeden Kleiderschrank spricht der Damenschneider in „Petra plaudert“.
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Petra plaudert
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TV1 Oberösterreich