Petra plaudert
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Petra plaudert
„Petra plaudert“ - das TV1-Talkformat, in dem Moderatorin Petra Stumpf prominente Gäste aus den Bereichen Musik, Sport, Unterhaltung und Gesellschaft trifft. Dabei geben die VIPs nicht nur einen tiefen Einblick in ihre Karrieren, sondern sprechen auch über jede Menge Privates.
Genre:Talk
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TV1 Oberösterreich
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