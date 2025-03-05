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Petra plaudert

Clam-Burgherr "Manchmal geht’s ums blanke Überleben!"

Staffel 1Folge 3vom 05.03.2025
Clam-Burgherr "Manchmal geht’s ums blanke Überleben!"

Clam-Burgherr "Manchmal geht’s ums blanke Überleben!"Jetzt kostenlos streamen

Petra plaudert

Folge 3: Clam-Burgherr "Manchmal geht’s ums blanke Überleben!"

14 Min.Folge vom 05.03.2025

Seit 16 Generationen ist Burg Clam in Privatbesitz. Das Gebäude zu erhalten ist für Carl Philip Clam Martinic eine Lebensaufgabe geworden! Wie er die enormen Betriebskosten finanziert, warum er oft auf seine Familie verzichten muss, und gegen welche „Burgbewohner“ er ankämpft - verrät er in „Petra plaudert“.

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