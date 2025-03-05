Clam-Burgherr "Manchmal geht’s ums blanke Überleben!"Jetzt kostenlos streamen
Petra plaudert
Folge 3: Clam-Burgherr "Manchmal geht’s ums blanke Überleben!"
14 Min.Folge vom 05.03.2025
Seit 16 Generationen ist Burg Clam in Privatbesitz. Das Gebäude zu erhalten ist für Carl Philip Clam Martinic eine Lebensaufgabe geworden! Wie er die enormen Betriebskosten finanziert, warum er oft auf seine Familie verzichten muss, und gegen welche „Burgbewohner“ er ankämpft - verrät er in „Petra plaudert“.
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Petra plaudert
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TV1 Oberösterreich