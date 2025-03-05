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Petra plaudert

Robert Palfrader "Werde Familienfluch durchbrechen!"

Staffel 1Folge 6vom 05.03.2025
Robert Palfrader "Werde Familienfluch durchbrechen!"

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Petra plaudert

Folge 6: Robert Palfrader "Werde Familienfluch durchbrechen!"

11 Min.Folge vom 05.03.2025

Robert Palfrader ist TV-Kaiser, Schauspiel-Star und erfolgreicher Buchautor. In „Petra plaudert“ verrät der Publikumsliebling, welcher Familienfluch auf ihm lastet, welches Lebensversäumnis ihn traurig macht, er gibt uns Sprachunterricht und erklärt, warum er den Titel „Vollidiot“ mit Stolz trägt.

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