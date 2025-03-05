Robert Palfrader "Werde Familienfluch durchbrechen!"Jetzt kostenlos streamen
Petra plaudert
Folge 6: Robert Palfrader "Werde Familienfluch durchbrechen!"
11 Min.Folge vom 05.03.2025
Robert Palfrader ist TV-Kaiser, Schauspiel-Star und erfolgreicher Buchautor. In „Petra plaudert“ verrät der Publikumsliebling, welcher Familienfluch auf ihm lastet, welches Lebensversäumnis ihn traurig macht, er gibt uns Sprachunterricht und erklärt, warum er den Titel „Vollidiot“ mit Stolz trägt.
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Petra plaudert
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TV1 Oberösterreich