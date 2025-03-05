Petutschnig Hons: "Kultbauer hat sich entwickelt"Jetzt kostenlos streamen
Petra plaudert
Folge 4: Petutschnig Hons: "Kultbauer hat sich entwickelt"
9 Min.Folge vom 05.03.2025
Wolfgang Feistritzer ist der Mann hinter Kultbauer „Petutschnig Hons aus Schlatzing“. Als Kabarettist, Sänger und Social Media-Star hat er allein auf YouTube über 80 Millionen Klicks. Was er den Menschen mitgeben will und was er „Bauernschlaues“ angestellt hat – verrät er in „Petra plaudert“.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Petra plaudert
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© TV1 Oberösterreich