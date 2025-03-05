Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 4vom 05.03.2025
Wolfgang Feistritzer ist der Mann hinter Kultbauer „Petutschnig Hons aus Schlatzing“. Als Kabarettist, Sänger und Social Media-Star hat er allein auf YouTube über 80 Millionen Klicks. Was er den Menschen mitgeben will und was er „Bauernschlaues“ angestellt hat – verrät er in „Petra plaudert“.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

