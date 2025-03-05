Alex Kristan "Der Drang holt mich aus dem Bett!"Jetzt kostenlos streamen
Petra plaudert
Folge 5: Alex Kristan "Der Drang holt mich aus dem Bett!"
13 Min.Folge vom 05.03.2025
Der Star-Comedian über Vor- & Nachteile seines 50plus-Alters, den großen „Irrtum“ seiner Mama, und seine Vorliebe für die Fußball-Helden Toni Polster, Andi Herzog und Marko Arnautovic.
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Petra plaudert
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TV1 Oberösterreich