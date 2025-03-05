Brucknerhaus-Chef Dietmar Kerschbaum: "Wenn ich Traktor fahre, steht die Zeit still"Jetzt kostenlos streamen
Petra plaudert
Folge 2: Brucknerhaus-Chef Dietmar Kerschbaum: "Wenn ich Traktor fahre, steht die Zeit still"
8 Min.Folge vom 05.03.2025
Als Chef des Linzer Brucknerhauses steckt Dietmar Kerschbaum mitten im kulturellen Superjahr. In „Petra plaudert“ spricht der Perfektionist von seiner Berufung, einer privaten Leidenschaft und verrät, weshalb er nicht mal die Sitzmöbel fürs Interview dem Zufall überlässt.
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Petra plaudert
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TV1 Oberösterreich