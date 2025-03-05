Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 10vom 05.03.2025
Prof. Dr. Gerti Senger machte vor über 50 Jahren das „Sprechen über Sexualität“ salonfähig! Damals noch ausgebuht, ist sie mittlerweile Österreichs bekannteste Beziehungs- und Sexual-Therapeutin. In „Petra plaudert“ spricht sie über den "Beziehungs-Kitt Kochen“ und die verschiedenen "Single-Stadien“. Außerdem berichtet sie von ihren „skandalösen“ Anfängen und erzählt, wie sie selbst nach dem schmerzlichen Verlust ihres Mannes aufgefangen wurde.

