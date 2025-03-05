Gerti Senger "Habe alle Beziehungsstadien durch!"Jetzt kostenlos streamen
Petra plaudert
Folge 10: Gerti Senger "Habe alle Beziehungsstadien durch!"
12 Min.Folge vom 05.03.2025
Prof. Dr. Gerti Senger machte vor über 50 Jahren das „Sprechen über Sexualität“ salonfähig! Damals noch ausgebuht, ist sie mittlerweile Österreichs bekannteste Beziehungs- und Sexual-Therapeutin. In „Petra plaudert“ spricht sie über den "Beziehungs-Kitt Kochen“ und die verschiedenen "Single-Stadien“. Außerdem berichtet sie von ihren „skandalösen“ Anfängen und erzählt, wie sie selbst nach dem schmerzlichen Verlust ihres Mannes aufgefangen wurde.
Genre:Talk
Produktion:AT, 2025
