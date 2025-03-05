Sportfreunde Stiller: "Nur harmonisch geht’s nicht"Jetzt kostenlos streamen
Petra plaudert
Folge 9: Sportfreunde Stiller: "Nur harmonisch geht’s nicht"
11 Min.Folge vom 05.03.2025
Was die deutsche Kult-Band seit ihrer „Fast-für-immer-Trennung“ anders macht, warum sie „Stiller“ heißen, wer von ihnen der Bravste ist, und welchem österreichischen Fußballverein sie die Daumen drücken, verraten sie in „Petra plaudert“.
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Petra plaudert
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TV1 Oberösterreich