Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Petra plaudert

Sportfreunde Stiller: "Nur harmonisch geht’s nicht"

Staffel 1Folge 9vom 05.03.2025
Sportfreunde Stiller: "Nur harmonisch geht’s nicht"

Sportfreunde Stiller: "Nur harmonisch geht’s nicht"Jetzt kostenlos streamen

Petra plaudert

Folge 9: Sportfreunde Stiller: "Nur harmonisch geht’s nicht"

11 Min.Folge vom 05.03.2025

Was die deutsche Kult-Band seit ihrer „Fast-für-immer-Trennung“ anders macht, warum sie „Stiller“ heißen, wer von ihnen der Bravste ist, und welchem österreichischen Fußballverein sie die Daumen drücken, verraten sie in „Petra plaudert“.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Petra plaudert
Petra plaudert

Petra plaudert

Alle 1 Staffeln und Folgen