Supermodel Victoria Karner: ihre Karriere, Vision & LiebeJetzt kostenlos streamen
Petra plaudert
Folge 7: Supermodel Victoria Karner: ihre Karriere, Vision & Liebe
11 Min.Folge vom 05.03.2025
Victoria Karner ist als Model international erfolgreich und das Gesicht zahlreicher Werbe- und Beauty-Kampagnen. Wie sie ihre Karriere von Linz aus starten konnte, ob sie irgendwann als „Best Ager“ auch noch vor die Kamera will, womit sie ihre Figur hält, und wie sie ihre große Liebe - Schauspieler Max Ortner - kennengelernt hat, erzählt sie in „Petra plaudert“.
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Petra plaudert
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: TV1 Oberösterreich